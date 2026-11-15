River hoy: Ponzio sacó a Martínez Quarta, nuevas obras en el Monumental y más

Todas las novedades del Millonario de este domingo 15 de noviembre, en la previa de los playoffs.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 15 de noviembre de 2026, en la semana previa al duelo contra Lanús por los playoffs del Torneo Clausura. La novedad sobre Lucas Martínez Quarta, nuevas obras en el Estadio Monumental y mucho más.

¿Martínez Quarta perdió el puesto?

En medio de la fecha FIFA, Leonardo Ponzio prepara el partido contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. River Plate disputó este sábado dos partidos amistosos (titulares y suplentes) contra Gimnasia La Plata y el entrenador dejó entrever cuál podría ser el equipo para recibir al Granate.

La decisión más importante estuvo en la zaga de centrales. Si bien Lucas Martínez Quarta ya cumplió la fecha de suspensión por su expulsión en el Superclásico, Ponzio habría tomado la decisión de que el Chino no forme parte del once titular.

Más obras en el Estadio Monumental

Los trabajos en el Monumental siguen a muy buen ritmo. Mientras se desmonta la pantalla, ahora también se inició con la quita parte del cartel histórico de ingreso de Figueroa Alcorta, del cual se removerá la parte de “Club Atlético”, para que quede solamente: “River Plate”.

Por otro lado, se sacarán también cuatro portones. Esto es para que la grúa ingrese al club por la calle interna y se pueda iniciar con la colocación de la estructura provisoria de la cinta de iluminación de la San Martín, la cual empezará a utilizarse en 2027.