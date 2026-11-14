Martínez Quarta habría perdido el puesto en River: su reemplazo ante Lanús

El Chino jugó para los suplentes en el amistoso ante Gimnasia La Plata e integraría el banco en los octavos de final contra el Granate.

En medio de la fecha FIFA, Leonardo Ponzio prepara el partido contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. River Plate disputó este sábado dos partidos amistosos (titulares y suplentes) contra Gimnasia La Plata y el entrenador dejó entrever cuál podría ser el equipo para recibir al Granate.

La decisión más importante estuvo en la zaga de centrales. Si bien Lucas Martínez Quarta ya cumplió la fecha de suspensión por su expulsión en el Superclásico, Ponzio habría tomado la decisión de que el Chino no forme parte del once titular.

Lucas Martínez Quarta dejó a River con uno menos ante Boca (Getty Images)

Puntualmente, Martínez Quarta jugó para los suplentes en los amistosos contra el Lobo y el compañero de Nicolás Otamendi en el equipo titular fue Lautaro Rivero. A falta de confirmación oficial, esta sería la zaga de River ante Lanús en el Monumental.

El Chino venía siendo muy criticado por los hinchas debido a su rendimiento, tras ver la roja ante Boca Juniors, finalmente el cuerpo técnico habría tomado la decisión de buscar una variante en su posición.

Lautaro Rivero se habría ganado un lugar en el equipo titular (Getty Images)

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¿Cuándo jugan River y Lanús por los octavos de final?

River Plate y Lanús se enfrentarán el domingo 22 de noviembre, desde las 19:00 hs y en el Estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El ganador de este cruce chocará con el vencedor del partido entre Instituto y Huracán.