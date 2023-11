Agustín Rossi no dejó Boca de la mejor manera. Su partida rumbo al Famengo de Brasil dejó la sensación de que en el Consejo de Fútbol no se hizo el esfuerzo necesario para retenerlo, algo que en reiteradas ocasiones se encargaron de desmentir sus integrantes, y el arquero demostró más de una vez haber quedado con un dejo de resentimiento, minimizando su interés por el Xeneize ante diferentes consultas posteriores a su llegada al fútbol brasileño.

En una entrevista reciente con Infobae, por ejemplo, dijo no haber visto la final de Copa Libertadores ante Fluminense, explicando que ese sábado viajó con el Mengao para jugar al día siguiente ante Fortaleza. En ese mismo diálogo, fue consultado sobre el supuesto interés de River, clásico rival de Boca, de irlo a buscar como reemplazo de Franco Armani, a quien le queda solo un año de contrato con el club.

“¿Si te fueran a buscar, aceptarías?”, se le consultó a Rossi. “Son cosas que se hablaron mucho y, desde que estamos acá, soy jugador de Flamengo y estoy muy contento. Hay que seguir trabajando y pensando en adelante”, expresó el arquero desestimando la pregunta, pero sin hacer tampoco ninguna expresión de rechazo a la posibilidad.

El partido que sí presenció el exarquero de Boca en el Maracaná fue el que disputaron el pasado martes Brasil y Argentina, que terminó con triunfo 1-0 de los campeones del mundo gracias a un gol de cabeza de Nicolás Otamendi. “Lo vi entre medio de toda la gente brasileña, pero la verdad que pudimos ver el partido tranquilos y estamos contento con el triunfo de Argentina, esperemos que siga todo bien”, dijo al respecto.

El encuentro entre Rossi y Alisson

Ese mismo martes, en el Maracaná, Agustín Rossi se acercó a Alisson, arquero de Liverpool y la Selección de Brasil considerado entre los mejores del mundo en su puesto. “Me acerqué muy amablemente, me reconoció y nos dimos un fuerte abrazo. Lo acabo de conocer, lo saludé y me reconoció por estar jugando en Brasil que es importante, así que nada. Peleamos un poco con la seguridad para poder entrar al sector donde salen los jugadores, pero al final lo logramos”, relató al respecto.

Jorge Bermúdez rompió el silencio sobre la salida de Rossi de Boca

Antes que se disputara la final de la Copa Libertadores a la que Boca accedió valiéndose de destacadas actuaciones de Sergio Romero, el arquero que relevó a Rossi, Jorge Bermúdez quiso aclarar los tantos sobre los motivos que derivaron en la salida del ahora arquero de Flamengo.

“El arquero que estaba antes hizo su paso por Boca, tuvo momentos importantes y siempre le deseamos lo mejor. Inclusive, también hay que recordarlo, lo quisimos renovar. Se le ofreció un contrato millonario que los medios quisieron desvirtuar. El club ofreció lo que podía pagar. No hubo acuerdo, vino otro y por suerte salió espectacular”, señaló en diálogo con El Canal de Boca.

Kevin Mier, otro arquero que interesa en River

En la búsqueda de River para comenzar a perfilar un sucesor de Franco Armani, en las últimas horas se dio a conocer el interés en Kevin Mier, arquero de 23 años que milita en Atlético Nacional de Medellín y que reconoció que los contactos existieron. “Es decisión de ellos. River es un gran club”, manifestó.