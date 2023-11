Una de las novelas del Mundo River tiene a Leandro González Pírez como protagonista. En pocas semanas se terminará el préstamo del defensor, que debería volver al Inter Miami de Lionel Messi si el club no compra su ficha. Desde la MLS lo quieren, pero en Núñez ya habrían tomado una decisión.

La continuidad del zaguero depende de dos factores: sus deseos de seguir y la idea de Martín Demichelis. Hoy por hoy, el Káiser forma parte de la dupla central titular del Millonario y fue uno de los hombres más regulares del año. Por eso, según informó el periodista Germán García Grova el club avanza con su idea para hacer uso de la opción de compra.

Pese al deseo del conjunto estadounidense de repatriarlo, Pírez se perfila como una pieza importante del River 2024, que ya de por sí iba a perder futbolistas (Maidana y Mammana) en esa posición. De todas formas, el periodista aseguró que “la decisión final se tomará cuando termine el año”.

Qué dijo el Director Deportivo del Inter Miami

Chris Henderson, Director Deportivo del club de la MLS, habló en conferencia de prensa sobre las negociaciones que mantienen con River. Pese a que tiene el deseo de que vuelva, le pasó la pelota al conjunto argentino.

“Leandro es una pieza importante para nuestro club, pero él tuvo la oportunidad de ir a jugar a River y ahora ellos tienen la chance de comprarlo. Estamos hablando con ellos y veremos qué es lo que pasa, esperaremos a ver qué hace River”, indicó el empleado del club estadounidense.

¿Cuánto tiene que pagar River por González Pírez?

La cifra de la opción de compra no solo no es inalcanzable para el Millonario, sino todo lo contrario. Para quedarse con su pase, River deberá desembolsar solo 200 mil dólares. Claramente, es aspecto económico no es un impedimento en esta negociación.

Cabe recordar que, a principios de 2022, el club de Núñez firmó el préstamo por dos temporadas a cambio de 1.8 millones de dólares.

Los números de González Pírez

Desde la llegada de Martín Demichelis, el Káiser disputó 32 partidos (todos de titular). En este 2023, su saldo es de 2 goles (Tigre y Racing de Córdoba) y 1 asistencia. Además, recibió 8 tarjetas amarillas y 1 roja (vs. Fluminense en la Libertadores).

Si sumamos su vieja etapa en el Millonario, el defensor acumula 4 goles y 1 asistencia en 97 partidos jugados. Además, tiene un título: la Liga Profesional 2023.