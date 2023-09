Pasó la tormenta en River y todo el plantel que comanda Martín Demichelis, con el DT incluido, está mentalizado en dejar los conflictos atrás para dejar una nueva imagen puertas para afuera sobre el presente del club.

En ese contexto, una de las decisiones institucionales que trascendió en las últimas horas es la salida inmediata de Ricardo Dasso como coordinador de prensa de Micho y el plantel del Millonario, según informó el periodista Luciano García de La Página Millonaria. La determinación se la habría comunicado el propio entrenador a quien supo ser su mano derecha hasta estas horas.

Tras dar a conocer esta información, uno de los periodistas que salió al cruce fue ni más ni menos que Toti Pasman, quien también supo trabajar codo a codo con Dasso en el pasado. Sin piedad, el reconocido comentarista se dirigió a Demichelis y criticó sus decisiones.

“Cuando volvieron de San Nicolás, Martín Demichelis le comunicó (a Dasso) que no sigue en River. Con este gesto, Demichelis lo que demuestra es que no sirve como persona, no sirve como tipo. Si le soltás la mano a un amigo, que dejó dos laburos para acompañarte, no servís como persona”, aseguró en su programa radial de La Red.

Luego, separó los términos a la hora de hablar sobre su etapa como profesional. “Yo como técnico todavía lo estoy evaluando a Demichelis. Puede ser bueno, puede ser regular, puede ser malo, pero son circunstancias de la vida. A mí me decepcionó como tipo”, concluyó. Durísimo.

¿Cuántos títulos ganó Demichelis en River?

Desde su llegada a fines de 2022, para reemplazar a Marcelo Gallardo, Demichelis conquistó un título en River: el Torneo de la Liga Profesional 2023, a tres fechas de la finalización del campeonato.