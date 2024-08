La llegada de Marcelo Gallardo a River Plate generó una verdadera revolución en todos los aspectos. De hecho, arribaron nombres propios de jerarquía y otros tantos que ya estaban o que justamente habían recalado en este mercado de pases perdieron terreno.

En el centro de esa tormenta quedó Federico Gattoni, un defensor central que llegó a River ilusionando en demasía a los hinchas pero que quedó tapado, principalmente, por el desembarco de un campeón del mundo en Qatar 2022 como Germán Pezzella.

Así las cosas, Gattoni, surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, comenzó a integrar una lista de prescindibles junto a otros jugadores como Franco Carboni, Nicolás Fonseca y compañía. Sin lugar a dudas, un duro revés para el zaguero.

Federico Gattoni con la camiseta de River.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en otros casos como los de Felipe Peña Biafore y el propio Carboni, lo cierto es que no llegó ningún ofrecimiento formal por el futbolista de 25 años de edad y con pasado tanto en Sevilla como en Anderlecht.

En medio de ese panorama, Gallardo podría darle otra oportunidad a Gattoni en River. Si de aquí al cierre del libro de pases no hay una propuesta formal por el nacido en Buenos Aires, todo indica que será tenido en cuenta por el Muñeco para lo que viene.

No es un detalle menor que, en su llegada a River, Gallardo no le comunicó a Gattoni que no entraba en sus planes sino que le recomendó aceptar ofertas en caso de que las mismas se presenten. Inclusive, Gattoni fue convocado para el partido ante Newell’s.

La llegada de Gattoni a River

Federico Gattoni recaló en esta misma ventana de transferencias precedente de Sevilla a préstamo con un cargo de 1.000.000 de euros y con una opción de compra de 3.500.000 de la misma moneda.

Los números de Gattoni en River

Desde su desembarco en River, Federico Gattoni solamente vio acción en dos compromisos de carácter oficial.