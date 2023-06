Un ex arquero de River destruyó a Armani: "No es bueno, es uno más"

Está claro que Franco Armani está lejos de su mejor versión. El arquero fue responsable de algunos goles que sufrió River en lo que va del semestre y el pasado miércoles, pese a haber mantenido el arco en cero, zafó de un blooper que pudo terminar en empate de Fluminense.

El hincha del Millonario eligió bancar al campeón del mundo, confiando en que recuperará el nivel que lo llevó a la Selección Argentina y a tantos títulos. Quien no piensa lo mismo es Hugo Gatti, gloria de Boca y ex arquero del club de Núñez, que no fue para nada elogioso con el Pulpo.

“¿Te parece buen arquero Armani?”, le preguntaron al Loco en Radio Mitre. “No. Es uno más del fútbol argentino”, respondió. Después de esa contundente opinión, agregó: “Jugó en River, tuvo un buen momento, pero ahora lo veo inseguro, sin confianza”.

“Hay técnicos que te sostienen pensando en que te vas a recuperar, pero de esto le tenés que preguntar a un arquero. En el momento que te agarra el ‘cagómetro’, es como el cáncer, no podés”, opinó Gatti. Y cerró: “Yo lo veo muy inseguro. Se está manteniendo, en un momento aparece, tapa un balón. Pero anoche (vs. Fluminense) hizo una cosas…”. Ay…