Este martes River visita a Atlético Mineiro por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. En la previa del gran duelo, BOLAVIP charló con Marques Batista de Abreu, quien supo ser goleador del conjunto brasileño, sobre los aspectos claves que tendrá esta serie.

A horas del gran partido, el ex futbolista de 51 años no se animó a dar un resultado sobre quién se quedará con el boleto a la final del 30 de noviembre: “Muy difícil en esta altura de la competencia, en una semifinal, palpitar quién está mejor. Ahora es un mata-mata muy equilibrado”. Pero, se animó a hacer un análisis.

Según su mirada, habrá tres factores claves en esta llave. El primero, como era de esperarse, tiene que ver con la influencia de la localía: “Tengo la sensación de que el factor localía será interesante. Para Atlético Mineiro es importante conseguir un buen resultado aquí en Brasil, al menos una ventaja mínima para intentar jugar con un resultado favorable en el segundo partido”.

Por eso, agregó que el cuadro de Gabriel Milito debe ir mañana por la victoria: “Un buen resultado para Atlético sin dudas sería una victoria. Es un partido muy equilibrado y difícil, así que ya con un gol de diferencia sería un buen resultado. Atlético Mineiro tiene mucho respeto por River y su camiseta, yo digo en la previa que es un 50-50″.

Justamente sobre este punto de la localía, Marques hizo hincapié en la influencia del público en ambos duelos: “River va a encontrar un estadio completamente lleno, todo fue vendido y la gente sabe que será una gran fiesta, como así lo será en el Monumental, un estadio magnífico. Atlético sabe de la grandeza de la historia de ese estadio”.

Por otro lado, explicó que otro factor estará centrado directamente en Hulk, el delantero estrella del cuadro brasileño: “Es un diferencial, es capaz de resolver un problema con un remate al arco, como pasó contra Vasco da Gama en la Copa de Brasil en donde estaba siendo muy bien marcado pero en su única chance anotó el gol”. Y no escatimó en elogios para el ex artillero de Porto de Portugal: “Hulk es el mejor jugador en actividad de Brasil. No hay otro mas decisivo que él, capaz de resolver los problemas de Atlético con un tiro. Tengo certeza que todo estará puesto sobre él”.

El otro punto clave estará vinculado a la tenencia de la pelota. Es que para Marques la batalla en el mediocampo podría definir al ganador del duelo ya que ambos equipos suelen sentirse más cómodos con la tenencia.

“River siempre fue un equipo que se caracteriza por el dominio del balón. Gallardo goza del juego bien jugado y en algún momento lo intentará acá (en Brasil). Si River no marca acá en Bello Horizonte sería un excelente resultado”, señaló Marques, quien jugó 8 años en Mineiro en dos etapas diferentes e incluso formó parte de la Selección de Brasil en más de una oportunidad.

Marcelo Gallardo vs. Gabriel Milito

Marques se mostró entusiasmado en lo que puede ser el cruce de semifinales y auguró un gran espectáculo, sobre todo para los fanáticos neutrales y amantes del fútbol. Esto, según su mirada, es al gran trabajo de ambos entrenadores,

“Atlético Mineiro respeta mucho a River, mucho mas con la vuelta de Gallardo que conoce al club como la palma de su mano y es una fortaleza en el banco de suplentes. Es certeza que su llegada le ha traído una energía positiva al club en este momento”, señaló sobre el Muñeco.

Por otro lado, aplaudió el trabajo de Gabriel Milito: “Está haciendo un grandísimo trabajo. Consiguió un torneo regional y está haciendo óptimas campañas. Ahora está en semifinal de la Libertadores. Es un trabajo magnífico que falta ser coronado con un título ya sea la Copa de Brasil, que está en la final, o la Libertadores“.

Cómo llega Atlético Mineiro

Atlético Mineiro fue líder de su zona en la primera fase por encima de Peñarol, otro de los semifinalistas de la Copa, con un salgo de cinco victorias y una derrota, justamente en su visita al elenco uruguayo.

Luego, en el camino eliminó a San Lorenzo (2 a 1) y Fluminense (2 a 1), al que le remontó la serie en la revancha. Además, en lo que va de los Playoffs no ha recibido goles como local y, por el contrario, en octavos y cuartos sí le han marcado tantos de visitante.

Por otro lado, viene de eliminar a Vasco da Gama de la Copa de Brasil, en cuya final deberá medirse contra Flamengo, mientras que en el Brasileirao marcha 9° con 41 puntos en 29 partidos y siendo uno de los equipos que más goles ha recibido en el certamen, con 41, apenas 6 menos que Goianiense, último de la tabla.

Hora, TV y árbitro de la ida

La semifinal de ida se disputará el martes, desde las 21.30, en el Estadio Presidente Elías Kalil con televisación de Espn.

El principal encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela , quien será asistido por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno , siendo Yerman Delgado quien oficiará como cuarto árbitro. A cargo del VAR estará el chileno Juan Lara , con Miguel Araos y Edson Cisternas como AVAR 1 y AVAR 2 respectivamente.