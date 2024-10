Hulk, el goleador que se separó de la madre de sus hijos para casarse con su sobrina y ahora enfrentará a River en la Libertadores

Desde que Atlético Mineiro venció a Fluminense por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en River saben muy bien que uno de los futbolistas que más respeto genera del Galo es Hulk, un delantero letal dueño de una potencia y un poder goleador impresionante. Pero claramente, Gabriel Milito tiene un plantel sumamente rico que va más allá de un solo delantero. Así y todo, será el futbolista a anular el próximo martes en Belo Horizonte cuando inicien las semifinales del torneo más importante del continente.

Hulk, que en realidad se llama Givanildo Vieira de Souza, es reconocido por diversas virtudes futbolísticas, aunque lo que más resalta es su potencia. En lo que respecta a su carrera, se destacan sus pasos por el fútbol asiático -jugó en Japón y en China- y también sus ciclos en Porto y Zenit. Desde 2021 juega en Atlético Mineiro y desde entonces lleva un registro goleador imponente: 113 gritos en 214 partidos jugados.

Su vida personal

Más allá de su potencia física, sus goles y sus logros deportivos, Hulk supo aparecer en los portales por cuestiones vinculadas a su vida personal. Entre 2007 y 2019 estuvo en pareja y tuvo tres hijos con Iran Angelo, pero esa relación terminó -mientras él jugaba en China- y lo sorprendente es que apenas tres meses después hizo pública su relación con Camila Sousa, sobrina de su ex pareja.

Hulk junto a Iran, la madre de sus tres primeros hijos.

En el año 2020, uno de los encargados de manejar la prensa de Hulk reveló: “Hulk llamó a los padres y al hermano de Camila y les dijo la verdad. Fue el propio Hulk quien hizo pública la información porque no tenía que esconderse. Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios maliciosos”. Cabe destacar que la pareja lleva cuatro años de casados y actualmente tienen dos hijos.

El fuerte descargo de Iran Angelo

Ocho meses después de la ruptura amorosa, Iran Angelo dialogó con UOL y manifestó su enojo con la situación: “Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tenés dinero, pero amor, cariño, atención, respeto… todo”.

Además, agregó: “Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”.

Hulk, arremetió contra su ex

En un vivo de Instagram, el atacante brasileño fue contundente: Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos (…) Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada… Fue un accidente y yo como hombre asumí el control“.

Un romántico en las redes sociales

Es habitual ver posteos de Hulk en las redes sociales en honor a su esposa. Comparte fotos, dedicatorias románticas y le expresa su amor abiertamente bastante seguido en su cuenta de Instagram. Por su parte, Camila, que es médica, tiene su cuenta privada, pero en su foto de perfil está junto al goleador de Atlético Mineiro.