River Plate vive momentos de suma importancia, tanto en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina como también en la Copa Libertadores de América. Sin embargo, paralelamente, el conjunto Millonario ya comenzó a pensar en el mercado de pases.

Por ello, ya suenan varios nombres propios para desembarcar y otros tantos para marcharse. Inclusive, en las últimas horas, un futbolista se refirió a lo que puede suceder en el futuro y no aseguró ni mucho menos su permanencia en los de Martín Demichelis.

Hablamos de Bruno Zuculini, experimentado mediocampista de 30 años de edad que se encuentra recuperándose de una severa lesión. En declaraciones brindadas a ‘La Nación’, el volante central dejó abierta una puerta para cambiar de aires en algún momento.

“Tengo contrato hasta diciembre de 2023. Ojalá que me vuelva a tocar, capaz que no, no lo sé. El esfuerzo lo seguiré haciendo, pero me pregunto si podré estar al nivel de los chicos después de esto”, comenzó exteriorizando el jugador que acumula nueve goles y dos asistencias en 121 partidos en River.

“Me pregunto si volveré a hacer la presión que demanda el equipo, si podré ir de un lugar a otro, llegar al área, recuperar, tirarme al piso. Me pongo a pensar eso cuando estoy solo”, completó el exjugador de Racing Club, Manchester City, Valencia, Cordoba, Middlesbrough, AEK Atenas, Rayo Vallecano y Hellas Verona.