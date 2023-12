Un periodista fanático de River agradeció no tener que cruzarse con Juanfer Quintero

Tras la agónica victoria 2-1 ante Belgrano de Córdoba, River conoció a su rival de semifinales en la Copa de la Liga, que será Rosario Central luego de imponerse en los penales a Racing, tras finalizar con igualdad 2-2 en el tiempo de juego reglamentario. Ese desenlace evitará la posibilidad de un cruce de eliminación entre El Millonario y Juan Fernando Quintero, futbolista muy querido por los hinchas que pasó a la historia con el golazo que le marcó a Boca en la final de la Libertadores de 2018 disputada en Madrid y que actualmente defiende la camiseta de La Academia.

Quien celebró no haber tenido que soportar el morbo de un enfrentamiento ni sufrir el talento del colombiano fue Guido Glait, periodista que no tiene ningún pudor en expresar y reivindicar su fanatismo por River. “Gracias destino. Se me hubiera caído alguna lágrima de verlo enfrente”, escribió en su cuenta de Twitter acompañando una foto de Juanfer con la camiseta del Millonario.

Quintero fue el autor del gol de penal que en el octavo minuto de adición le dio a La Academia el empate 2-2 y la posibilidad de llevar la serie a los penales, instancia en la que también convirtió. Sin embargo, fue Rosario Central el equipo que terminó celebrando la clasificación a semifinales y decretando la eliminación de un equipo que había sacado chapa de candidato al título.

Por otro lado, el fin de la competencia oficial para Racing dio inicio a las especulaciones sobre el futuro del talentoso futbolista colombiano y fueron muchos los hinchas de River que, como respuesta al posteo de Guido Glait, aprovecharon para reclamar a la dirigencia tenerlo de regreso para 2024, algo que difícilmente sucederá si se tiene en cuenta que Martín Demichelis no hizo nada para retenerlo en su arribo como entrenador del Millonario.

La opinión de Guido Glait tras la clasificación de River a semis

Tras la sufrida clasificación de River a las semifinales de la Copa de la Liga dejando en el camino a Belgrano de Córdoba, Glait también utilizó su cuenta de Twitter para hacer un breve análisis de la realidad del Millonario. “Barco y Nacho (Fernández) no se hacen cargo cuando hay que ganarlo. Falta un 4. El 3 es crack; DLC (De La Cruz), el mejor del país. Apareció Colidio. Belgrano jugó al error y casi se lo lleva. River ganó un partido chivo que nunca debió jugarse en Córdoba. Y sigue, acá no hay tiempo para marchas”, escribió.

¿Cuándo juegan River y Rosario Central?

Aunque todavía no hay fecha, horario ni sede definida para el partido entre River y Rosario Central por la clasificación a la final de la Copa de la Liga Profesional, las fechas estipuladas para la disputa de las semifinales son el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre.

¿Cuándo se juega la final de la Liga profesional?

La disputa de la final de la Copa de la Liga, que tiene en Godoy Cruz de Mendoza y Platense a sus otros dos semifinalistas, está prevista para el domingo 17 de diciembre.

¿Seguirá Juanfer en Racing?

Consumada la eliminación de Racing en la Copa de la Liga Profesional, Juan Fernando Quintero evitó referirse a su futuro y aseguró que hasta el momento solo pensó en Racing. Ya hubo rumores de que Marcelo Gallardo podría querer llevarlo a Al Ittihad y los hinchas de River reclaman su regreso.