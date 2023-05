Pese a que en palabras de Martín Demichelis en el anterior libro de pases, “River hizo el mejor mercado de Argentina“, en el Millonario pretenden ir por más en la próxima ventana que se abrirá en junio buscando sumar aún más jerarquía que los haga candidatos en la Copa Libertadores y allí aparecen nombres como el de Ramiro Funes Mori y los sueños de Manuel Lanzini y Nicolás Otamendi.

Con este último, los idas y vueltas respecto a su futuro generan incertidumbre en el mundo riverplatense, ya que si bien el propio Otamendi manifestó su fanatismo por River y expresó que antes de colgar los botines le gustaría ser jugador del Millonario, en las últimas horas se conoció que el defensor campeón del mundo prefiere seguir al menos una temporada más en Europa, aunque no en Benfica, donde rechazó la renovación de su contrato que expira este junio.

En este contexto, apareció Juventus como el candidato número uno para quedarse con el pase de Otamendi, ya que deberá reemplazar a Leonardo Bonucci, quien se retirará al finalizar la temporada y una opción de jerarquía y experiencia a costo cero parece ideal para la escuadra italiana.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una posibilidad en Sudamérica que podría cambiar los planes del futuro del defensor ex Manchester City y que, de darse, “Ota” sería el fichaje estrella de un rival directo de River y de cualquier aspirante a ganar la CONMEBOL Libertadores como lo es el Flamengo.

Es que el medio partidario del Mengao “Central do Flamengo” reveló que el agente de Nicolás Otamendi quiere colocar al defensor en la escuadra carioca e incluso habría afirmado que allí, el argentino de 35 años sería ídolo del club. Es claro el poderío económico del Fla en Sudamérica y por eso, no resultaría una locura que una jugosa oferta para Otamendi haga cambiar sus planes de seguir en Europa para finalmente arribar a pelear por la Copa Libertadores, pero no en River, sino que en un rival directo.