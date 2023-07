Por la fecha 22 de la Liga Profesional, River visitaba a Barracas Central con el objetivo de sacarle una mayor distancia a Talleres, su escolta, mientras que el equipo local necesitaba una victoria que le permita seguir saliendo de la zona de descenso.

Tras comenzar siendo superior, el Guapo logró ponerse arriba en el marcador, y aguantó la diferencia para irse con ventaja al entretiempo, doblegando al equipo alternativo que paró Martín Demichelis, que nunca logró llegar con peligro al arco defendido por Desabato.

Cuando finalizó el primer tiempo, tanto Demichelis como su asistente Javier Pinola, fueron a reclamarle algunas decisiones que tuvo al árbitro Leandro Rey Hilfer, y el ex defensor se cruzó el juez de línea Pablo González, por lo que tuvo que ser separado por el organismo de seguridad.

Luego de parase cara a cara con el línea, Pinola le dijo “Pará, pará, hablame bien porque yo te estoy hablando bien, ni siquiera te dije nada, no te dije nada. ¿Qué me decís a mi, si yo no te dije nada en ningún momento?”, mientras los miembros del cuerpo técnico lo separaban para llevarlo al vestuario.