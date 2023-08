A lo largo de lo que va del 2023, Lucas Beltrán no solo se metió de lleno en el once inicial de River por sobre Miguel Borja y Salomón Rondón sino que también logró encontrar su mejor estado de forma y ya es el máximo goleador argentino sub 23 del año.

Un rendimiento que no sólo llama la atención en el fútbol argentino sino que también empezó a despertar interés en el continente europeo en donde varios equipos comienzan a considerarlo como una posibilidad para este mercado de pases.

Rumores o sondeos que podrían convertirse en un hecho en los próximos días ya que el Benfica de Portugal estaría cerca de vender a Goncalo Ramos al PSG y, ante esto, Lucas Beltrán sería una alternativa interesante para el conjunto de las Águilas.

Si bien el periodista Fabrice Hawkins informó que el acuerdo por ahora es únicamente entre el jugador y el equipo parisino, en caso de llegar a un acuerdo con Benfica podría generarse el hueco para que busquen al goleador de River.

Vale destacar que, según lo que se supo hasta el momento, River solo dejaría marchar a Lucas Beltrán al fútbol del extranjero si llega una oferta que cubra la cláusula de rescisión que tiene el jugador de 20 millones de euros.

El próximo partido de River

El equipo de Martín Demichelis jugará este martes 9 de agosto frente a Internacional a las 21 hs. en el Estadio Beira Río, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

¿Dónde ver los partidos de River Plate en vivo?

Los encuentros de River Plate en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.