Augusto Batalla, duro sobre los rumores de separación en el plantel: "No escuchamos las pelotudeces que se dicen"

San Lorenzo volvió a la victoria y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina tras el 1 a 0 ante San Martin de San Juan. En un partido muy cerrado y con poca participación de San Lorenzo, el arquero y capitán azulgrana se hizo fuerte y fue elegido como la figura del partido.

Previo a esta victoria, en redes sociales circuló un rumor que vinculaba principalmente a los referentes del plantel con Ruben Darío Insua y una mala relación entre ambas partes por la forma de jugar y los resultados obtenidos. Al termino del encuentro, Batalla decidió referirse en primer plano a ese tema y poner fin al rumor.

El arquero de San Lorenzo atacó fuertemente a los rumores instalados en los últimos días y a quienes lo instalaron: “Nosotros no escuchamos las pelotudeces que se dicen, no tenemos ninguna duda de lo que somos como grupo, como personas. Por eso la gente responde así y habían 40 mil personas en la cancha. No hay que consumir las boludeces que aparecen en Twitter. Cuando uno se acostumbra a jugar en una institución grande, sabe que pasan estas cosas luego de un resultado negativo”.

Por otro lado, también se refirió al gran apoyo de la hinchada de San Lorenzo, que viajó hacia San Luis y preparó un recibimiento con globos y telón: “Martes 5 de la tarde a 800km de casa y la gente estuvo. Están siempre,es una manera de agradecerles. Sabemos que están con nosotros. Por eso se decidió hacer un pequeño regalo (sobre la entrega de camisetas a los hinchas)".

Por último, el capitán azulgrana adelantó lo que se le vendrá al Ciclón luego de este parate por la fecha FIFA y anticipó el cruce con Godoy Cruz y los que restan: "Ahora a descansar y a pensar en Godoy Cruz que es un partido muy importante. Gracias a Dios vamos a contar con Adam que vuelve de la selección asi que estamos muy contentos y a jugar ese partido como se tiene que jugar. Nos quedan seis finales y, si Dios quiere, dos partiditos mas en esta copa".

Por: Agustín Heredia