Luego de un agitado final de temporada 2022-2023 y tras la agónica salvación frente a Atenas, el equipo de Boedo se estrenó en la Nueva temproada 2023-2024 de la la Liga Nacional donde cayó por 68 a 56 ante Boca en la Bombonerita . Con refuerzos de jerarquía tales como: Gastón Córdoba, Iván Basualdo, Kevin Hernández, Ezequiel Dupuy, Federico Grun y Francisco Conrradi, San Lorenzo no pudo lograr la victoria en la primera jornada ante uno de clásicos rivales.

De arranque, San Lorenzo el san Lorenzo de Leo Costa alineó a Lucas Perez, Federico Grun, Sebastián Lugo, Gastón Córdoba e Iván Basualdo donde logró un primer cuarto fue favorable ya que finalizó 19 a 11 a su favor. El partido venia a Mercer del ciclon, quien siguió jugando un buen nivel y cerró el segundo cuerto tambien arriba por 33 a 28.

Sin embargo, el tercero se lo llevó el xeneixe por 51 a 43, quien comnezó a manejar el partido y ya en el cuarto, los locales se impusieron sobre el ciclón obteniendo un resultado de 68 sobre 56. Desde lo indivudual, en San Lorenzo se pudo destacar la actuación de Sebastián Lugo, quien fue el máximo anotador del conjunto de Boedo con 20 puntos.

Finalmente, Pensando en lo que viene, buscará recuperarse de manera inmediata y por la segunda fecha visitará a Obras el viernes 13 de Octubre desde las 20hs. Por la tercera Joranda, se estrenará como local ante Regatas de Corrientes desde las 21hs y por la cuarta jornada, recibirá en el Polidepotivo Roberto Pando a OTC el 21 de Octubre desde las 11:30hs A su vez, Liga Nacional confirmó los partidos que se disputarán en el mes de Noviembre por lo que el calendario quedó confirmado de la sigueinte manera: miércoles 8/11 San Lorenzo vs San Martín (L), viernes 10/11 San Lorenzo vs Comunicaciones, miércoles 15/11 San Lorenzo vs Peñarol, viernes 17/11 San Lorenzo vs Oliva y por último el viernes 24/11 San Lorenzo vs Ferro.