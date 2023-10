El equipo de Ruben Dario Insua consiguió su pase a semifinales de la Copa Argentina luego de 10 años. Ante San Martín de San Juan disputó los cuartos de final y se trajo el triunfo por 1 a 0 luego de que Federico Girotti cambiará penal por gol: “ Dejamos en el camino un rival duro y difícil que sacó de la copa a Argentinos que es un equipo complicado”, aseguro el entrenador al finalizar el partido.

A la vez agregó sobre el desarrollo del encuentro: ”Estaba muy difícil de jugar, había mucho viento, nosotros presumimos que era un partido más luchado que jugado y lo supimos jugar de esa forma”

No obstante, tras la derrota ante Newells de local por 0 a 3, fue una semana repleta de rumores sobre internas entre el plantel y el entrenador, por lo que él mismo manifestó: ”No escuche nada de lo que se dijo en la semana, no estaba enterado de nada, me genera sorpresa y alegría, alegría por haber pasado”.

Al mismo tiempo, aseguró estar contento y tranquilo ya que junto al equipo le dieron mucha importancia a esta competencia desde el inicio y que a pesar de estar en semifinales todavía queda mucho por disputar.

Insua también hizo hincapié en el desgaste físico del equipo y la seguidilla de partidos: “Es mejor tener la dificultad de jugar muchas competencias que no tenerla, ahora tenemos una semana entera para prepararnos ante Godoy Cruz, nuestra idea es siempre mirar el próximo partido, creer que el próximo siempre es el más importante. Siempre nos salió bien, no vamos a cambiar el estilo y conducción del pensamiento”

Al finalizar, el entrenador volvió a poner paños fríos a la última derrota que sufrió el equipo por el torneo local: “Jugamos el fin de semana anterior un partido por debajo de lo habitual y nos tocó perder, estábamos un poco triste por perder el invicto, pero había que recuperarse rápido porque en 72 horas había que jugar un partido como el de hoy, nos preparamos bien y estamos contentos porque nos llevamos los 3 puntos que vinimos a buscar a San Luis”