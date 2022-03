Scaloni bancó fuerte a uno de los jugadores que pelea un puesto: "Me encantó"

La goleada de la Selección Argentina a Venezuela, por 3-0, pone al equipo de Lionel Scaloni un pasito más cerca de Qatar 2022 y el entrenador empieza a despejar las dudas que mantiene para cerrar una lista, seguramente de 26 nombres, que viajen al Mundial con la ilusión de ganar la tercera Copa.

Y entre estas dudas lógicas que puede mantener Scaloni, durante el partido con Venezuela comenzó a resolverse una de las prioritarias ya que el jugador que el entrenador quería observar completó un partidazo y recibió la banca del DT: "Me encanto el partido que hizo", soltó en conferencia sin ocultar su aprobación.

Teniendo en cuenta la ausencia de Lautaro Martínez por dar positivo de COVID, en la previa del partido mucho se habló de su reemplazante: Joaquín Correa o Julián Álvarez. Una disputa en la que Scaloni escogió al primero de estos y quedó totalmente satisfecho ya que consideró que el Tucu "hizo todo lo que le pedimos en el entrenamiento".

Pese a que no es un número nueve natural, Scaloni bancó el rendimiento de Correa ya que este "no te da referencia" y esto lo hace un jugador "importante que se asocia bien con los demás". Además, aunque no pudo convertir las chances generadas, Scaloni comentó que de haberlo hecho "hoy se estaría hablando de partidazo".

Igualmente, y pese a que Scaloni se inclinó por Correa antes y después del partido, el entrenador de la Selección Argentina no descartó que Julián Álvarez tenga minutos ante Ecuador: "Está acá y tendrá opciones de jugar como todos los demás", sentenció.