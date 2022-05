El volante de la Selección Argentina no sería tenido en cuenta por el PSG y le buscan un nuevo destino en este mercado de pases que se abrirá en junio, y ya picó en punta el equipo que lo quiere y que se dispone a pagar una fortuna por él.

Desde hace semanas se dio a conocer por medio de informaciones provenientes de Europa que para la próxima campaña del PSG, no quedaría ningún otro argentino que no sea Leo Messi, por lo que a Mauro Icardi y Leandro Paredes le buscarán destino en el mercado de pases y a Ángel Di María no le renovarán el contrato que se vence en junio.

En este contexto, para los jugadores fijos en el once de la Selección Argentina como Paredes y Di María resulta fundamental saber cuál puede ser su próximo club, ya que es donde estarán en los meses previos al arranque del Mundial de Qatar. Al Fideo lo pretenden desde varios clubes como el Benfica, el Barcelona, el Milan y hasta la Juventus, mientras que al ex Boca no se habían dado a conocer posibles destinos. Hasta este lunes, donde se confirmó que la Juve también quiere llevarse al volante central argentino.

El diario AS de España compartió la información del medio italiano Tuttosport en donde se afirmó que la Vecchia Signora quiere sumar a Paredes a sus filas en el próximo mercado de pases que se abre en junio, e incluso se reveló la cantidad de dinero que estarían dispuestos a invertir los de Turín por el mediocampista, siendo esta cifra 20 millones de euros, valor exacto que tiene su pase según el prestigioso portal Transfermarkt.

De confirmarse esto, Paredes podría retornar al fútbol italiano, donde ya jugó durante tres temporadas entre Chievo Verona, Roma y Empoli en su paso previo al Zenit de Rusia y el PSG. Esto sería una gran noticia para la Selección Argentina y para Lionel Scaloni, ya que de arribar al conjunto italiano que lo pretende, regresaría a la liga donde aprendió a jugar de cinco abandonando la posición de enganche en la que se formó en Boca y sería un titular indiscutido en la Juventus, algo que en el club de París no lo tiene al 100% por la competencia con jugadores como Danilo Pereira, Marco Verratti y Ander Herrera.

Mientras se define su futuro, Paredes se encuentra recuperándose de la lesión que sufrió ante Lorient, la cual es la rotura en la inserción del abdomen que también afectó la zona del aductor, con la ansia de esperar que esté apto para jugar la Finalissima del 1 de junio entre Argentina e Italia, la cual aún no tiene asegurada ni descartada su presencia.