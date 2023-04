Javier Mascherano fue alertado de la posibilidad de que algunos de los clubes europeos no cedan a sus jugadores a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20, tales son los casos de Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Valentín Carboni y Maxi Perrone.

Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Valentín Carboni podrían no ser cedidos para el Mundial Sub 20

De frente a la Copa Mundial que se jugará en Argentina, la idea de Javier Mascherano es la de reforzar a la Selección Sub 20 para no volver a desilusionar. Dentro del plan, desde ya, está la de contar con aquellos jugadores que, a pesar de ser juveniles, durante el último tiempo adquirieron ritmo de alto rendimiento. Y los principales nombres que surgen como ejemplos son: Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Valentín Carboni y Maxi Perrone.

Sin embargo, en AFA fueron alertados sobre la posibilidad concreta de que los clubes dueños de los pases de los futbolistas citados no los cedan para la cita global que se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio, principalmente, porque se encima con la época de definiciones, por lo que los entrenadores necesitarán tener el 100 por ciento de sus planteles a disposición.

En concreto, el Manchester United de Alejandro Garnacho y la Juventus de Matías Soulé buscarán en estos días clasificar a la Semifinal de la Europa League, las cuales están pautadas por la UEFA para desarrollarse entre el 11 y el 18 de mayo. Incluso, los dirigidos por Erik ten Hag podrían cruzarse con los de Massimiliano Allegri, por lo que uno de los dos tendría que presentarse en la jornada final fijada para el 31 de mayo en el Puskás Aréna Park.

Y ni hablar Valentín Carboni (citado por Simone Inzaghi vs. Benfica) y Maxi Perrone (convocado por Pep Guardiola vs. Bayern Munich), que componen los planteles del Inter de Milán y del Manchester City, equipos que ya tienen un pie y medio adentro de las Semifinales de las Champions League a disputarse entre el 9 y 16 de mayo. Aunado a este dato, no es menor destacar que la Final se desenvolverá el 10 de junio en el Estadio Olímpico de Ataturk de Estambul, un día antes de la Final del Mundial Sub 20.

La FIFA no obliga a los clubes a ceder a sus jugadores para los campeonatos juveniles

Por más que la Copa Mundial Sub 20 sea organizada por la FIFA, el reglamento no especifica obligación alguna de los clubes para ceder a los jugadores, puntualmente, por tratarse de un certamen juvenil. Por lo tanto, las selecciones solo pueden ampararse en la buena voluntad de las instituciones y, en algunos casos, en la gestión propia de los protagonistas.