Argentina se enfrenta mañana a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar, con el objetivo de superar esta instancia, que solamente pudo pasar una vez desde 1990, cuando pasó en 2014 ante Bélgica. El equipo rival, es dirigido por Louis Van Gaal, un viejo conocido de Di María, con quien no tiene una buena relación.

"Ganamos un partido 3-0, hice una asistencia y un gol, al otro día en el entrenamiento me mostro vídeos de los pases que habia errado, venia jugando bien y de la nada me limpió", dijo una vez el delantero de la Juventus sobre el entrenador, que lo tuvo en su paso por el Manchester United en la temporada 2014/15, en la que jugó 32 partidos, con 4 goles y 11 asistencias. Además, declaró que su "problema en Manchester fue Van Gaal", ya que tuvieron una pelea, por lo que la relación ya no fue la misma, y afirmó que fue el peor entrenador que tuvo.

Sobre estas palabras, el entrenador de los Países Bajos respondió diciendo que le "apena que diga eso, pero es uno de los pocos jugadores que dice eso. Memphis pasó por lo mismo en el United y ahora nos damos besos en la boca. No lo vamos a hacer acá igual."

Di María y su revancha personal

En caso de jugar en el próximo partido, será la tercera vez que Ángel podrá disputar los cuartos de final de un Mundial, aunque las dos anteriores no le traen buenos recuerdos. La primera, fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que fue titular y salió reemplazado a los 72' por el Kun Aguero, en lo que fue derrota del equipo de Maradona por 4 a 0 ante Alemania.

La segunda, es la más dolorosa, ya que luego de hacer el gol ante Suiza en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, a los 33 minutos del primer tiempo del partido contra Bélgica, tuvo que salir por lesión, perdiéndose lo que restaba del torneo, incluída la final.

"La mañana de la final del Mundial 2014 yo estaba sentado en la camilla a punto de recibir una infiltración en la pierna. Me había desgarrado el muslo en los cuartos de final, pero con la ayuda de los antiinflamatorios ya podía correr sin sentir nada. Les dije a los preparadores estas palabras textuales: "Si me rompo, déjenme que me siga rompiendo. No me importa. Sólo quiero estar para jugar", había dicho el Fideo en una entrevista.

Si hay algo de lo que sabe y muy bien Di Maria, es de sobreponerse a las adversidades, y mañana tiene la posibilidad de tener revancha tanto contra Van Gaal como en unos cuartos de final de un Mundial.

