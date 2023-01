Javier Mascherano en su lista de convocados de la Selección Argentina Sub 20 para el Sudamericano de Colombia 2023, no convocó a Alejandro Garnacho y a Matías Soulé, figuras en Manchester United y Juventus, respectivamente. La razón te la contamos en Bolavip.

Argentina Sub 20: ¿Por qué Mascherano no convocó a Alejandro Garnacho y a Matías Soulé?

Sudamericano Sub 20

Javier Mascherano confirmó este jueves cinco de enero la lista de jugadores con los que la Selección Argentina Sub 20 competirá en el Campeonato Sudamericano de Colombia 2023 que se desarrollará entre el 19 de enero y el 12 de febrero, primero en la ciudad de Cali (fase de grupos) y después en Bogotá (instancias de eliminación directa).

Los 23 citados pertenecen en su gran mayoría a clubes del ámbito local, con las excepciones de Nicolás Paz, (volante de creación hijo del exdefensor de Newell's Old Boys Pablo Paz, que forma parte de las divisiones formativas del Real Madrid y que ya fue citado en dos ocasiones por Carlo Ancelotti para el equipo principal) y de Facundo Buonanotte (recientemente transferido de Rosario Central al Brighton de Inglaterra).

¿Por qué Javier Mascherano no sumó a otros futbolistas argentinos menores de 20 años que desarrollan sus carreras en Europa, para formar parte del plantel que viajará a Colombia para el Campeonato Sudamericano? La respuesta es simple: porque la FIFA no obliga a los clubes a ceder sus futbolistas a los campeonatos que no son de la categoría principal.

Por eso, por ejemplo, durante el certamen Alejandro Garnacho se quedará en el Manchester United, Matías Soulé hará lo propio con la Juventus, Valentín Carboni permanecerá en el Inter y su hermano Franco lo mismo con el Cagliari, y Luka Romero seguirá en la Lazio.

El Sudamericano Sub 20 otorgará cupos para participar en el Mundial de Indonesia y en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile

El Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023 les otorgará a los cuatro mejores clasificados sus pasajes para la Copa Mundial de la FIFA de Indonesia, que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos. Además, los tres primeros también serán parte de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que se desarrollarán entre el 20 de octubre y el cinco de noviembre también del año en curso.