Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA de marzo, en la que jugará el 23 ante Panamá en el Estadio Más Monumental y el 28 frente a Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en la que convocó a los 26 campeones del mundo más 9 jugadores que no estuvieron en la cita mundialista.

Entre estos 9, aparece el nombre de Giovani Lo Celso, quien sufrió una lesión muscular el 30 de octubre, por lo que fue baja para el Mundial y tuvo que ser operado para recuperarse de la mejor manera, llegando a estar poco más de 4 meses sin sumar minutos de manera oficial, hasta hoy que volvió a jugar con el Villarreal.

Por la fecha 24 de la Liga Española, el Submarino Amarillo venció como visitante a Almería por 2 a 0, y la buena noticia fue que a los 88 minutos Lo Celso ingresó en el lugar Álex Baena, sumando sus primeros minutos tras estar 125 días, por lo que llegará a la Selección con ritmo de juego.

"Uff cuánto tiempo esperé este momento. Muy feliz de volver hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol. Muchas gracias a los que me acompañaron durante este tiempo en la recuperación, mi familia, el cuerpo médico de Villarreal y al cuerpo médico de la Selección Argentina", publicó en su cuenta de Instagram el ex Rosario Central luego del partido.