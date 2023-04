¡Con varias sorpresas! La prelista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20 2023

Mundial Sub 20

Horas después del anuncio oficial de FIFA que confirmó a Argentina como nueva sede del Mundial Sub 20 2023 en lugar de Indonesia, país que albergaría en torneo originalmente, se conoció la prelista de 37 jugadores del Seleccionado albiceleste conducido por Javier Mascherano.

Cabe recordar que el equipo juvenil, precisamente de la mano de Mascherano, había perdido su cupo en la Copa del Mundo luego de una pobre actuación en el Sudamericano de principios de año en Colombia. Sin embargo, el cambio de sede, la postulación de Argentina y la confirmación de la FIFA le permitieron a la Albiceleste ganarse su plaza en el torneo que ya ganó en 6 ocasiones.



Lo cierto es que ahora se dio a conocer la lista preliminar de elegidos para la Copa del Mundo y en ella figuran varios de los jugadores que formaron parte de aquel Sudamericano, como por ejemplo Federico Gomes Gerth (Tigre), Valentín Gómez, Agustín Giay (San Lorenzo), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell’s) o Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

Pero claro, a ellos hay que sumarle a todos los "europibes", varios ya habitualmente con acción en el fútbol de Europa, segmento que encabezan nombre como Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio) y Valentín Carboni (Inter).

Cabe destacar que los clubes no están obligados a ceder a los jugadores, ya que el Mundial Sub 20 no forma parte del calendario oficial de la FIFA. Por eso, seguramente, algunos de estos chicos deberán negociar su pasaje al Mundial con cada uno de sus respectivos clubes.

De esta nómina inicial de 37 elegidos habrá un nuevo corte y finalmente serán 21 los que participen de la competencia que dará comienzo el sábado 20 de mayo.

+ La prelista completa:





+ ¿Cuándo se juega el Mundial Sub-20 en Argentina?

La Copa del Mundo Sub-20 tendrá lugar entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio de este 2023. Del 20 al 28 de mayo se llevará a cabo la fase de grupos, mientras que desde el 29 de mayo al 11 de junio se disputará la fase final eliminatoria, que consagrará a un campeón.

+ Los países clasificados

El sorteo de la competición se dará el próximo viernes 21 de abril y los países participantes fueron divididos de la segui



Bombo 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.

Bombo 2: Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur.

Bombo 3: Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak.

Bombo 4: República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y Guatemala.