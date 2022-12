Contundente: al Kun Agüero le dijeron que "no ganó nada" y respondió

Después de que se cumpliera el deseo de ver a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, una de las imágenes más conmovedoras fue poder ver a Sergio Agüero haciendo lo mismo. El Kun debió retirarse hace un año por problemas cardíacos, pero el plantel lo hizo parte del logro más importante.

Pese a que la gran mayoría se alegró por ese momento, hubo alguien que no y se lo hizo saber en Twitter. Mientras el exfutbolista respondía preguntas de sus seguidores, uno le escribió: "Kun, no ganaste nada. Deja de dar vergüenza". Él no se quedó callado.

"Jeee, ya se. Pero para mí sí, porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos, todo. Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me lo olvidaré jamas", contestó Agüero, con mucha altura.

"Kun no le debes respuesta a ese bobo. También te mereces ese trofeo", fue el comentario de uno de los tantos que salió a bancar al ex-Manchester City. "No pasa nada, pa", contestó. ¡No se metan con Sergio!