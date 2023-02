"The Best" edición 2022 será recordado como una gala de color albiceleste, ya que Argentina no solamente dijo presente sino que fue el país que conquistó cuatro premios en la misma cantidad de nominaciones obtenidas. El ámbito masculino tuvo a un argentino como el mejor jugador, entrenador, arquero y hasta hincahada del mundo.

En cuanto a la distinción para el director técnico, Lionel Scaloni se adjudicó el premio entre sus colegas entrenadores en una carrera realmente sorprendente y para destacar. Apenas cinco años son los que lleva el creador de la "Scaloneta" y actual DT de la Selección Argentina, que sigue de fiesta después de comandar al combinado a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

A partir de lo conquistado, lo que vamos a repasar son todas las marcas que lo hacen a Lionel Scaloni como un entrenador récord. Todos los mencionados son hitos que muy pocos o casi nunca otro director técnico logró en el lapso de tiempo que el hombre de Pujato lleva en su carrera.

¿Cuáles son los récords logrados por Lionel Scaloni como entrenador?