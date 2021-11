Rodrigo De Paul fue uno de los nombres con los que Lionel Scaloni sorprendió en sus habituales convocatorias y, con el correr de los partidos, se ha convertido en una pieza indiscutible y fundamental para el funcionamiento de la Selección Argentina. Casos como el de Emiliano Martínez y Cristian Romero también son prueba de la mano del entrenador de Pujato en el nuevo ciclo de la Albiceleste.

El combinado nacional aseguró su pasaje a Qatar 2022 en un año que tuvo una histórica conquista como lo fue la Copa América, para romper una extensa sequía de 28 años sin títulos en la Mayor. Con la gran actualidad de Argentina, De Paul no ocultó su emoción por lo conseguido y así lo manifestó en diálogo con el Diario Marca. "Logramos lo que parecía imposible. Ganar una Copa América organizada por Brasil, que había ganado todas las que había organizado. Nos sacaron la sede, la llevaron para allá... hay muchos condimentos. Fue un día muy feliz. Pasa el tiempo y sigue siendo difícil encontrar palabras para definirlo", expresó el mediocampista del Atlético Madrid.

Luego, la figura de Lionel Messi se interpuso en su pensamiento en vistas al próximo Mundial y la figura de la Selección ya puso la cabeza en Qatar 2022. "Messi se la merece más que nadie. Es el mejor de todos los tiempos. Hay gente que lo justifica diciendo que no tiene esa copa. Ojalá pueda tenerla y culminar su carrera", señaló el exjugador de Racing. Todo el plantel quiere ver a Leo con el trofeo dorado.

La ilusión no es solo por la Pulga, contó De Paul. El futbolista del Colchonero le habló al pueblo argentino de cara al Mundial del año próximo. "Sería un regalo para todo un país que vive con más momentos de tristeza que de felicidad. Las cosas no se hacen bien y el fútbol es ese cable a tierra, ese momento de felicidad de gente a la que le gusta llegar a fin de mes. Que vive en una vorágine que no es fácil. Sería increíble si le podemos regalar una copa del Mundo", cerró el todocampista. Imposible no esperanzarse.