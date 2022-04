Los 31 partidos invictos, el título de campeón de la Copa América y la chapa de candidato a quedarse con el Mundial de Qatar es todo mérito de Lionel Scaloni y del plantel que conformó, pero hace no mucho, la Selección Argentina no se encontraba con un presente así de privilegiado.

Bajo las órdenes de Jorge Sampaoli en el Mundial pasado, se vivieron varias situaciones límite que detallaban un grupo completamente roto en relación con el vínculo hacia el DT, algo que terminó repercutiendo en lo futbolístico desde el inicio, ya que a la Copa del Mundo la Albiceleste logró meterse por la ventana y en la fase de grupos también pasó a los tumbos, con una histórica goleada en contra ante Croacia y que culminó tempranamente en octavos de final ante la eliminación en manos de Francia.

Fueron varios los protagonistas de aquella selección los que dieron detalle del caldeado contexto que se vivía en la concentración albiceleste y en esta ocasión, Jorge Burruchaga también decidió ampliar el relato.

En el famoso "versus" de TyC Sports, el campeón del Mundo en el 86 y mánager de la Selección durante el 2018 contó más intimidades de aquellas épocas recientes donde Sampaoli era el DT de Argentina y no se guardó nada.

"Hubo conventillo y estuvo feo. Intenté conversarlo con alguno, pero en estos tiempo no se acostumbra", comenzó, pero eso fue lo más leve de sus declaraciones, ya que siguió de manera contundente: "No fue el mismo que empezó. Todo lo que sucedió fue por no hablar las cosas. Si el malestar no los sacás afuera y lo conversás, sigue ahí", sentenció Burruchaga, quien formó parte de esa Selección y es palabra más que autorizada para hablar de la Albiceleste. Durísimo.