Dibu Martínez confesó el motivo de su particular festejo tras atajarle el penal a Yerry Mina

La semifinal de la Copa América 2021 vs. Colombia fue el punto más alto de Dibu Martínez con la camiseta de la Selección Argentina. Al menos fue el partido que lo sacó de la lucha interna y lo llevó a ser el arquero indiscutido de la Albiceleste. Entre tantas particularidades, el 1 del Aston Villa quedó en el recuerdo de todos por gritarle a Yerry Mina "mirá que te como" antes de atajarle el penal y festejar con un gesto tremendo. Hoy, a casi un año del encuentro, contó por qué lo hizo.

El duelo contra la selección colombiana le dio a la scaloneta el envión anímico que necesitaba. Con un Messi enchufadísimo y la figura de Dibu Martínez, el equipo argentino consiguió en el choque la confianza necesaria para ir a comerse a Brasil en el Maracaná.

Después de contener el penal ante Yerry Mina, Dibu festejó con un geste desmedido mientras Lionel Messi gritaba desde la mitad de la cancha "dale, bailá ahora". Y allí está el principal motivo del enojo, que no era sólo del arquero para con Mina.

Según explicó Martínez, la bronca con el defensor colombiano venía de antes: "Lo que hice al final... Recordaba el día que Mina me golpea en Colombia y tuve que salir en mi segundo partido en la Selección. Tenía en mente también el partido anterior de ellos contra Uruguay. Él le había metido un gol a Muslera y había bailado. Yo obviamente conozco a Muslera y no me había gustado. Y una vez que le atajé el penal vino el recuerdo. Ahí ya saben el festejo, ja".