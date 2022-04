Siguen las repercusiones de lo que dejó un más que interesante sorteo del Mundial de Qatar, en donde la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni quedó emparejada con México, Polonia y Arabia Saudita en el Grupo C de la cita grande. En esta oportunidad, el protagonista es Emiliano Martínez tras la difusión de un video en la intimidad de su hogar.

"Dibu" fue filmado mientras se realizaba el sorteo en Doha y, luego de que Lothar Matthäus sacara la bolilla del combinado que dirige el "Tata" Martino, el arquero de la Albiceleste estalló de la emoción junto a su hijo al conocer su primer rival en el Mundial. La cinta rápidamente circuló en redes debido al fragmento final del mismo, en el cual varios usuarios interpretaron las palabras de Martínez como "easy" (fácil en inglés), mientras que otros lo relacionaron al "isso" (eso en portugués) debido a que Amanda Gama, esposa del jugador, nació en Portugal y es su lengua materna.

Después de las críticas por parte de varios hinchas mexicanos, el arquero del Aston Villa dialogó mano a mano con el canal de Olé en Twitch y dejó en claro cómo fue su reacción tras conocer el emparejamiento del seleccionado. "Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido. Igual lo vi con mi familia, mi suegro portugués y mi suegra, brasileña", contó Dibu.

Como gran parte de los hinchas de la Albiceleste, Martínez mostró absoluta confianza de cara al Mundial de Qatar y Messi se llevó todos los elogios. "Cada selección piensa en no jugar contra Argentina. Cuando fuimos a la Copa América todos dijeron que el candidato era Brasil. Y no, nosotros somos Argentina. Nos tenemos que poner sí o sí como candidatos por lo grande, la historia y porque tenemos al mejor del mundo (Messi). No podes decir que el favorito es otro cuando el mejor del mundo es nuestro", cerró para dejar bien en claro la postura del equipo de Lionel Scaloni pensando en noviembre.