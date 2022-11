Tras golear a Emiratos Árabes en el último amistoso previo al Mundial, el plantel de la Selección Argentina ya se instaló en Qatar a la espera del debut oficial de este martes ante Arabia Saudita en el estadio de Lusail. Mientras tanto, la delegación se divierte a su manera cuando no hay entrenamientos.

Como no podía ser de otra manera, los representantes de la Albiceleste organizaron un torneo de truco donde participan jugadores, dirigentes y el resto del staff. Durante el último domingo se difundieron los equipos y, por ejemplo, Lionel Messi formará tridente con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. ¿El premio? 3600 dólares. Un vuelto.

En la foto que se viralizó en las últimas horas se percibieron algunos detalles, como el curioso apodo con el que bautizaron a Franco Armani. Sin embargo, a varios hinchas les llamó la atención la ausencia de dos futbolistas convocados por Lionel Scaloni: Germán Pezzella y Marcos Acuña no jugarán el campeonato de cartas junto a sus compañeros.

Al parecer, tanto el central como el lateral no están tan adentrados en el tema como participar y el ex River dio indicios de ello hace algunos años, en la antesala de la Copa América 2019. "Con el truco yo no me meto... cada uno tiene sus cosas de la intimidad", había expresado Pezzella en conferencia de prensa, con De Paul al lado, cuando le preguntaron sobre las actividades internas en el plantel.

De igual forma, sorprende la cantidad de futbolistas que conocen las reglas de uno de los juegos más populares de Argentina y, quizás como cábala -y también diversión-, volverán a repetir el procedimiento que hicieron durante la última Copa América que los consagró en el Maracaná. Esperemos que el resultado sea el mismo...

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22