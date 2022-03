Sincero y carismático. Sin pelos en la lengua y siempre demostrando su alma de futbolista. Sus ganas de volver a pisar una cancha "al menos con amigos". Con una sonrisa en el rostro, pero sin necesitad de guardarse nada. Así se presentó el Kun Agüero junto a Recondo y Senosiain en la previa del sorteo del Mundial. Tocó varios temas, hubo tiempo para bromear y ¡hasta confesó increíbles detalles de Sampaoli como DT de la Selección!

Sin que le pregunten y sintiendo la necesidad de expresar su malestar en el Mundial de Rusia 2018, el ex Manchester City y Barcelona comenzó: "No es lo mismo entrenar que jugar de manera oficial". El periodista de TyC Sports lo frenó y recordó "contra Islandia hiciste uno de los mejores goles del Mundial". Y allí despertaron los recuerdos del 9...

"Me operé antes, hice la rehabilitación, hice el gol en el primer partido y después terminé no jugando", narró entre risas. Y continuó: "Yo hoy no tengo razón para mentir. Estaba en mi mejor momento. Era el Mundial para el que mejor me preparé, pero después de no jugar el primer partido se me vino todo abajo".

Agüero y los palos para Sampaoli: "Te decía una cosa y después..."

Sin vueltas, Agüero contó: "El entrenador te decía una cosa antes del Mundial y después hizo otra cosa completamente diferente. Más que yo llevaba muchos años en la Selección, me pareció extraño. Sobre todo porque antes del Mundial me llamó para que vaya antes y me decía 'vení que tenés que ser el mejor 9 del Mundial', que pin que pan".

Además, el ex City confesó algo que nunca había contado: "Ahora me animo a contarlo al aire. No voy a decir quién me lo dijo, pero me contaron que si no estaba para entrenar con el equipo no me iba a llevar al Mundial. Y esto cuando él sabía claramente que yo había planeado no entrenar con el plantel para hacer un poquito más de físico". "Eso me pareció raro. Ahí ya arrancamos de manera extraña. Imaginate que yo empecé con el equipo porque pensé 'este loco me va a dejar afuera del Mundial'. Y bueno tampoco voy a contar todo...", cerró.