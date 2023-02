El día que Dibu Martínez desobedeció a sus compañeros de la Selección Argentina: "A mí no me importa nada"

Emiliano Martínez consiguió ganarse el cariño de todos los argentinos en tiempo récord. Es que el Dibu pasó a ser uno de los estadartes de la Selección Argentina campeona de América, intercontinental y del Mundo dentro de la cancha, y fuera ha mostrado una cercanía total al público y un carisma como pocos tienen.

Puertas adentro de la Selección, el marplatense también supo ganarse el corazón de todos con estas actitudes suyas y por eso, desde su irrupción en la Albiceleste, no solo se ganaron tres títulos en donde fue clave, sino que también se ganaron miles de anécdotas en donde Dibu fue protagonista.

Desde sus actuaciones y frases en los penales hasta sus bailes y chicaneadas en los vestuarios y celebraciones, todo lo que rodea al arquero de la Selección enloquece a los hinchas, y en las últimas horas trascendió una historia inédita que fue contada por Germán Pezzella, uno de los máximos amigos de Dibu en la Selección.

El defensor del Betis fue entrevistado por Diego Korol en DirecTV y alló contó una intimidad de la fecha FIFA posterior al escándalo en Brasil en donde se suspendió el partido por la presencia de los futbolistas argentinos provenientes desde Inglaterra en las épocas más duras de la pandemia del COVID. Dibu Martínez era uno de los jugadores puestos en tela de juicio, pero a él pareció importarle muy poco.

En concreto, Pezzella relató: "Cuando pasó lo del partido suspendido en Brasil, estaba el ambiente muy caldeado, todos muy sensibles. Cuando nos vamos de ahí, Dibu, Cuti (Romero), Emi Buendía y Gio (Lo Celso) se tenían que volver a Inglaterra y a nosotros nos quedaban todavía unos partidos de Eliminatorias. Ellos se van para el aeropuerto y ahí le dicen a Dibu que iba a haber muchas cámaras y que no hable porque la cosa estaba caliente. Nosotros ahí nos sentamos a almorzar, ponemos el plato en la mesa, levantamos la cabeza y en todos los canales de deportes estaba Dibu dando entrevista diciendo 'A mi no me importa nada, yo voy a venir igual'". Lógicamente, a pura risa. ¡Qué personaje es el arquero campeón del mundo!