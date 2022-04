Desde que Diego Armando Maradona falleció se supo que la decisión de la familia de Carlos Bilardo fue no contarle lo sucedido. El Doctor está delicado de salud desde hace años y los doctores sugirieron no darle la triste noticia para no afectarlo. Sin embargo, hace poco se rumoreó que el legendario entrenador ya sabe que Diego murió.

Y ahora Jorge, su hermano, confirmó esta versión. Y dio detalles de cómo fue esa charla. "Sí, sabía. Él ya se había avivado porque veía las banderas en todas las canchas y preguntaba. '¿Qué pasó con el '10' que hay banderas? ¿Pasó algo?'. Los doctores le dijeron que falleció de un paro cardíaco", reveló.

"De entrada no le querían decir los doctores. '¿Para qué lo vamos a amargar?'. Pero de a poco se fue dando cuenta él también, estaban en todas las canchas las banderas de Diego. Y por eso se le dijo", comentó Jorge en "Super Deportivo Radio". Ante el interés de Carlos, su entorno prefirió contarle la noticia.

"Se lo dijeron como al pasar, se le dijo y seguimos la conversación", explicó el hermano del mítico DT. Y cerró: "Ahora no dice nada al respecto. Los doctores dijeron en un principio que no le digamos de entrada, que de a poco se iba a enterar. ¿Cómo reaccionó? Nada... Ahí. Como esperándolo. Diego estaba mal...".