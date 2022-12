Si bien es cierto que siempre es más fácil hablar con el diario del lunes que con el del viernes, la realidad marca que todas las instituciones a las que Ángel Di María fue ofrecido en junio de este 2022 hoy en día se deben estar lamentando por no aprovechar la oportunidad de quedarse con el mejor jugador de la final del Mundo.

Con el título bajo el brazo, Di María ya tendría una oferta de la Juventus para renovar su vínculo por un año más y desde Barcelona no pueden creer la oportunidad que se perdieron a causa de un increíble motivo que no tuvieron en cuenta para otros fichajes que pudieron no salir tan bien como se esperaba.

Con 34 años, a dos meses de cumplir los 35 años, Ángel Di María demostró estar en condiciones de continuar un tiempo más en la élite del fútbol si así lo desea y, a su vez, le demostró al conjunto catalán lo equivocados que estaban en el momento en que descartaron su fichaje por su edad.

Según lo informado por TyC Sports, Di María fue ofrecido a coste cero al Barcelona en junio y, pese a que Xavi quería tenerlo en sus filas, desdela dirigencia le bajaron el pulgar ya que estaban fichando a Robert Lewandowski (33) y César Azpilicueta (32) y no querían llenar el equipo de veteranos.

De esta manera, Barcelona apostó por ellos en lugar de Di María y, si bien la pegaron con el número 9, el defensor de Chelsea no terminó llegando al club. A su vez, tras la negativa por Fideo buscaron a Raphinha y pagaron 58 millones de euros por él al Leeds United.