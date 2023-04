El inesperado reclamo de Kempes a Scaloni por un jugador: "No sé por qué no fue al Mundial"

Es difícil encontrar algo para reprocharle a Lionel Scaloni si hablamos de sus decisiones y más aún si nos referimos a la Copa del Mundo. La consagración en Qatar suspendió cualquier tipo de debate y dejó en ridículo a cada detractor. Sin embargo, la palabra de una leyenda como Mario Alberto Kempes siempre es escuchada.

El Matador habló maravillas de esta camada de la Selección Argentina e hizo hincapié en un nombre particular: Alejandro Garnacho. "Es muy buen jugador. Había empezado muy bien. Tiene una personalidad impresionante, me hace acordar a la de Mbappé", arrancó diciendo el campeón del mundo en diálogo con Como te Va, de D Sports Radio.

Y explicó: "Mbappé ya está hecho, ya es campeón del mundo y todo, pero lo que tiene es que si se la tiene que jugar solo, se la juega solo. No se la da ni a Neymar ni a Messi. Este pibe hace lo mismo. Mirá que tiene muy buenos jugadores al lado, pero si tiene que encarar, por más que la pierda, va a seguir encarando. La personalidad que tiene es muy buena".

Luego, no ocultó su sorpresa por no haberlo visto en la lista de 26 futbolistas que Scaloni decidió llevar a Qatar: "No sé qué pasó que no fue al Mundial. No sé si su funcionamiento no le venía bien a la Selección, pero creo que es jugador de Selección. Muy prontito". ¡Será en 2026!