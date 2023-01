Al DT le dijeron que eliga a un futbolista de la selección española y no tuvo dudas. ¡Mirá!

El jugador de España que Scaloni llevaría a Argentina: "No sé si sería titular"

A casi un mes de haberse consagrado como campeón del mundo, Lionel Scaloni dialogó con El Partidazo de Cope y tocó varios temas relacionados a la Selección Argentina. En el medio de la entrevista, al DT le plantearon un juego que tenía que ver con llevarse a un futbolista español a la Albiceleste.

"Si te dijeran que le darían un pasaporte argentino a Gavi o a Pedri, ¿a quién te llevabas a la Selección?", le consultaron al director técnico argentino. Entre estos dos jóvenes talentos surgidos en la cantera del Barcelona, el DT no tuvo ninguna duda.

"A Pedri. Por como juega la Selección Argentina, a Pedri. Gavi es muy bueno, pero tengo que elegir uno", aseguró el nacido en Pujato. Sin embargo, lanzó una contundente advertencia: "No sé si jugaría en mi selección, eh. Cuidado, no sé si sería titular, pero me lo llevo".

+ Scaloni sobre su renovación

"Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio de haber estado al frente de la Selección. Ya anunciaremos lo que tenga que ser", declaró el DT acerca de su continuidad. Todo indica que seguirá...