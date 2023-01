El primer torneo de la Selección Argentina portando las tres estrellas definitivamente no salió como esperábamos. En el Sudamericano Sub 20, una camada de buenos futbolistas -algunos con presente y futuro europeo-, quedó eliminada en primera ronda tras perder 3 de 4 partidos.

Javier Mascherano, su entrenador, es el principal apuntado del fracaso que supondrá perdernos de estos talentosos jóvenes disputando el Mundial de Indonesia que tendrá lugar en el mes de mayo de este mismo año.

Ya no tenemos sus palabras, pero Diego Maradona siempre está. Desde la cuenta oficial del número 10, sus herederos publicaron un sanador mensaje que le lleva algo de aliento a esta buena generación.

" En 1977, el Juvenil jugó en Venezuela el Sudamericano sub 20 (Torneo Juventudes de América), clasificatorio para el Mundial de Túnez. Les tocó el Grupo B, junto a Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Argentina no ganó ninguno de los cuatro partidos que jugó. Diego, que usó la número 9, quedó afuera del último partido por acumulación de amarillas. La 10 la usó Barrera, el capitán fue el Patón Bauza y el DT, Rogelio Poncini. Ese fue el primer campeonato oficial de nuestro papá con la selección argentina. Todos lloraron aquella eliminación como lo que eran, unos pibitos. En Argentina sólo se hablaba del Mundial 78, lógicamente. Pero dos años después, y con el mismo director técnico, Argentina consiguió el segundo puesto en el Sudamericano de Uruguay, y fue campeón del mundo en Japón '79. Todo esto es para decirle a estos chicos, que fueron eliminados en el Sudamericano de Colombia 2023, que no se desanimen, que esto recién empieza. A no bajar los brazos!!!