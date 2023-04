"Solo te falta ganar la Copa Libertadores", le dijo a Lionel Messi el presidente de CONMEBOL Alejandro Domínguez durante el homenaje que la entidad hizo a la Selección Argentina que se coronó campeona mundial en Qatar. Esas palabras encendieron la lamparita de Pablo Allegri, vicepresidente de Newell's, para solicitar ayuda a la Confederación Sudamericana y cumplir ese sueño de repatriar a La Pulga.

Pero no es Lionel Messi el único de los campeones del mundo que genera ilusión poder tener de regreso en el fútbol argentino y sudamericano en el corto y mediano plazo. Se sabe que Ángel Di María quiere finalizar su carrera en Rosario Central, que Nicolás Otamendi viene coqueteando con River y que Leandro Paredes volverá a Boca algún día, aunque todavía sienta que tiene algunos cartuchos por quemar en Europa.

Ahora que todo parece indicar que Messi regresará finalmente a Barcelona, el periodista Rodolfo Cingolani lamentó que Newell's no haya podido hacer algo más por repatriarlo y en relación a ello la planteó al presidente de AFA Claudio Tapia que sería bueno diagramar un plan para que algunos de los campeones del mundo en Qatar puedan jugar la Liga Profesional de Fútbol en Argentina.

"No entiendo cómo la dirigencia de Newell's, ni Tapia, hayan intentado traer a Messi. Ellos debieron haberle ofrecido, después podía decir que no. Que raro que Tapia, al que le sale todo bien porque hasta el Mundial Sub-20 consiguió, no lo haya intentado. Decirle 'Leo, venite acá que de alguna manera hacemos una ingeniería'", dijo en la pantalla de TyC Sports.

Su colega Guido Glait lo interrumpió para explicarle que si AFA ayudara a Newell's a contratar a Messi estaría violando los principios de la equidad deportiva. Fue entonces que Cingolani avanzó algunos detalles más sobre su plan, que consistiría en una especie de sistema de jugadores franquicia como existe en la MLS.

"No se opone nadie. Si la AFA decide en un proyecto futbolístico repatriar a figuras de la Copa del Mundo, nadie se opone. Lo ayudas a Newell's para que venga Messi, lo ayudás a Central para que venga Rosario Central, lo ayudás a River para que venga Otamendi, lo ayudás a Boca para que venga Paredes. Y vení, Premier. Vení que te espero a ver cuál es el mejor fútbol del mundo", se entusiasmó.