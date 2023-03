"El respeto no existió": Deschamps y una nueva crítica a Argentina sobre la final en Qatar

A casi tres meses de la obtención de la Copa del Mundo para la Selección Argentina, las repercusiones siguen apareciendo de a montones. Para los vencedores, lógicamente las anécdotas, historias y recuerdos son de los más gratos de sus carreras y así son contados, como ha pasado en los últimos días en las voces de los campeones del mundo.

Sin embargo, también fueron muchos los que han criticado a la Selección dirigida por Lionel Scaloni alrededor de todo el mundo, pero sobre todo en Francia, donde no solamente surgen reclamos y cuestionamientos por el título mundial en Qatar para la Albiceleste, sino que también lamentan no haberlo conseguido ellos mismos en la final.

Recientemente, el propio entrenador del seleccionado subcampeón de la Copa del Mundo, Didier Deschamps, fue muy crítico para Argentina por las formas en las que celebró el triunfo que significó la tercera estrella en el escudo albiceleste.

"Enhorabuena a ellos, son campeones del mundo. Pero hubo hechos y actitudes inaceptables. No tengo ningún problema con que saltaran y se alegrasen, pero la noción de respeto no existió", expresó Deschamps en diálogo con el periódico Le Figaro. Pese a que el entrenador no lo diga, el seleccionado argentino saludó cordialmente a todo el plantel francés luego de vencerlos en los penales de la final.

"Nadie se merece eso", siguió el DT galo y senteció que si bien "después hubo disculpas", le parecieron que "algunas situaciones fueron demasiado lejos". ¿No será un poco exagerada su declaración?