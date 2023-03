A Emiliano Martínez le alcanzó con atajar pocos partidos para meterse en el corazón de los hinchas. Con un puñadito de encuentros se ganó el amor de todos en la Copa América, mientras que su actuación en la Copa del Mundo lo convirtió en un ídolo de la Selección Argentina. ¿Lo mejor? Todavía tiene para varios años.

Es por eso que, con todo el respeto que merece una figura como Fillol, los más jóvenes se animan a catalogarlo como el mejor de todos los que se pusieron la Albiceleste. El Dibu, con los pies sobre la tierra, puso paños fríos y llenó de elogios a otro histórico: Sergio Romero.

"Ganarle a Brasil en el Maracaná, a los campeones de Europa (Italia) en Wembley y a los últimos campeones del mundo en Qatar no es para menos. Pero todavía nos falta dar mucho", arrancó diciendo el 1 del Aston Villa. "Tengo 26 partidos en la Selección. Romero jugó 100 y tiene 44 arcos en cero. Me falta todavía para ser el mejor, me falta muchísimo", agregó.

"Todos hablan de Goyco y del Pato (Fillol), pero Chiquito hizo un gran trabajo en la Selección. Llegó a la final del mundo y a dos finales de Copa América. Tuvo la mala suerte de perder, pero hizo un gran trabajo", soltó Martínez. ¡Tremenda banca!