En apenas algunas horas, la Selección Argentina de fútbol se medirá ante su par de Países Bajos por el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El combinado nacional está apenas a un partido de disputar todos los encuentros posibles en el certamen mundialista.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni atravesó horas confusas con la prensa, debido a una supuesta filtración que indicaba una posible lesión de Rodrigo De Paul, volante clave en el esquema del técnico.

Alejandro Fantino, intimo amigo del de Pujato, realizo una punzante editorial en la que puso en vilo a todos los periodistas que osaron criticar al DT luego de su postura para con los medios que cubren el dia a dia del seleccionado.

"Si la Selección no tiene un buen resultado, a Scaloni lo echan. Si lo conozco yo a Scaloni. Se va a ir. Scaloni no es un técnico tipo de fútbol que después termina hablando con Niembro. [...] Lo van a liquidar, pero les cerró el cu** a todos. Les ganó, no se la van a perdonar", lanzó en su nuevo programa de radio. Ufff...