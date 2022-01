La Selección Argentina vivió un momento incómodo en la previa del partido ante Chile, en Calama. Lo denunciaron los jugadores a través de las redes sociales en la previa y lo confirmó con detalles Rodrigo De Paul tras la victoria de la Albiceleste por 2-1, con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez.

"Llegamos al hotel y en las habitaciones hacía 32°, no andaba el aire acondicionado. Abrimos las ventanas y había sonido de sirenas, muchos no pudieron dormir. Esta mañana no teníamos agua. No digo si está bien o mal, cada uno lo evaluará", manifestó el volante argentino.

"Debemos ganar y hacernos respetar donde vale, en el campo de juego. Hace más de dos años que este equipo no conoce la derrota, pero estamos preparados para cuando llegue. Tenemos trabajo, humildad y capacidad para afrontar cada partido", completó De Paul. Y ahora llegó la respuesta desde Chile, de parte de Gary Medel.

El defensor, fiel a su estilo, salió con los tapones de punta. "Eso también nos pasa a nosotros. Se la tienen que comer calladitos. Ellos nos hicieron ir a Buenos Aires y después a Santiago del Estero. No tienen nada que decir. A nosotros también nos hacen tres horas de espera con los controles", tiró. ¿Habrá respuesta para Medel?