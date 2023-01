El Loco arremetió contra el capitán de la Selección Argentina y opinó que él "no fue fundamental" para la obtención del título. En las redes lo destruyeron.

Gatti le bajó el precio a Messi con muchas frases polémicas: "No saben nada"

Se cumplió el mes de la obtención de la Copa del Mundo y del mejor desempeño individual de Lionel Messi en esa competición. El mejor jugador del planeta rompió casi todos los registros en el torneo y hasta fue elegido MVP. Parece inobjetable, pero apareció Hugo Gatti...

El Loco siempre tuvo una mirada particular con el 10 y esta vez no fue la excepción. “El portero (por “Dibu” Martínez) fue más importante que Messi”, fue lo primero que soltó en El Chiringuito para desatar un fuerte debate. "El jugador más decisivo fue el arquero, el portero. Durante los partidos no agarró una pelota, si las que iban al arco fueron gol, pero cuando tuvo que aparecer en el minuto final, apareció”, remarcó.

Como si fuera poco, agregó: "¿Sabés quién fue el jugador más importante arriba? Di María y nadie sabe nada. Es el que desborda, el que juega para Messi". ¡Polémico!

Por las dudas, aclaró: "Yo no lo desmerezco a Messi, digo lo que veo de él. Para mí no fue fundamental. Fundamental fue el equipo, fue la unión, que jugaron para él, que no jugaban ese 'loco' para salir jugando, pasaban el mediocampo rápido y salieron mentalizados a ganar. Argentina fue local, más que si se hubiese jugado en Argentina".

"A mí Messi me gusta, pero no es el que me enloquece. En este fútbol que nadie pega una patada, que hay VAR y un montón de cosas... Es otro juego, es tremendo. Está destruido", cerró. Ay...