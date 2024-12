Los 5 mejores jugadores de fútbol de la historia, según César Luis Menotti: "Irrepetible"

César Luis Menotti es considerado como uno de los mejores, sino el mejor, entrenador argentino de todos los tiempos por la labor que llevó a la Selección a conquistar el Mundial de 1978, el primero de los tres que ostenta la Albicelelste. Por eso, a la hora de opinar de fútbol, su voz ha tenido más impacto que la de otros.

A la hora de hablar sobre los mejores jugadores de la historia, el técnico que murió en mayo de este año fue claro durante una charla en abril de 2020. Allí, posicionó a cuatro ex futbolistas como indiscutidos y sumó a la puja a Lionel Messi.

“Viene Pelé, Johan Cruyff, Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano. Esos son los cuatro mejores de la historia del fútbol. Y, cuando digo mejores del mundo, de la historia, empecemos a repasar contra quiénes compitieron, porque no es que no había nadie. Cuando nombro a Pelé, había 20 jugadores que hoy serían Balones de Oro”, indicó.

Posteriormente, Menotti, en declaraciones brindadas a FM 94.7 durante abril de 2020, deslizó que hay un quinto jugador en esa lista y dejó entrever que el mismo es Lionel Messi. Sin embargo, no fue del todo claro: “Y el que está aspirando a ser el quinto mejor jugador del mundo es…”, manifestó. De todos modos, nunca terminó la frase.

Más allá del mencionado listado, no es ninguna novedad que, para Menotti, el mejor de todos los tiempos fue Pelé. Y así lo confirmó tiempo después, en marzo de 2024, poco antes de su fallecimiento.

“Si hubiese jugado hoy, Pelé ganaría él solo los partidos. No se puede comparar, es imposible. Ganaría los partidos 5-0, él solo contra todos”, argumentó quien estuvo al frente de la dirección técnica de la Selección Argentina hasta 1982, en diálogo con Radio Splendid.

“Un día Pelé salta, saltó dos metros y dio un pase con el pecho de 20 metros que lo dejó a uno solo. Uno me dijo: ‘Este hijo de put… no es un jugador de fútbol’. Y no, es verdad. Un jugador de fútbol no hace esos pases, no da un pase con el pecho. Pelé fue lo más grande que vi en mi vida”, amplió.

“Después tenemos a Diego y tenemos a Cruyff, que fueron hermosos, que fueron grandes. Di Stéfano, ahora a Messi. Pero Pelé fue una cosa imposible. Y lo digo con la seguridad de haber convivido con él un año, jugando todos los días, siendo suplente de él”, completó.

