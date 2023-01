El camino de Gerónimo Rulli para llegar al 26 definitivo de Scaloni para viajar a Qatar no fue fácil. Mientras otros jugadores ya a los 18 representan a su país en la Copa del Mundo, con 30 años, asistió a su primera cita mundialista en Qatar. Nacido el 20 de mayo de 1992 en La Plata, se formó en Estudiantes, club donde subió a Primera y debutó el 8 de abril de 2013 en una derrota 1-0 contra Arsenal de Sarandí, yendo de arranque por la lesión de Agustín Silva.

Rápidamente se ganó la titularidad en el equipo logrando una racha histórica de 588 minutos con la valla invicta. Su fuerte presencia en el equipo que se dio de un día para el otro no le pesó en absoluto, y en 2014 el Deportivo Maldonado de Uruguay compró su pase para cederlo a la Real Sociedad y así dar el gran salto al fútbol europeo, donde debutó contra el Krasnodar en una derrota 3-0 por la Europa League, teniendo que retirarse cinco minutos antes del pitazo final por una lesión, que lo marginó de las canchas por muchas fechas, aunque tras varias suplencias a su regreso, logró afianzarse y demostrar su poderío en San Sebastián.

En 2015, con el Tata Martino al mando de la Selección Argentina, le llegó su primera convocatoria para una serie de amistosos contra El Salvador y Ecuador, y si bien se ausentó de la lista del DT, regresó en 2016 para la doble fecha por Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 contra Chile y Bolivia, si bien en ninguna oportunidad sumó minutos.

A mediados de aquel año, el Manchester City adquirió su ficha en casi $5 Millones, cediéndolo a préstamo nuevamente al equipo vasco. sin embargo, recuperó brevemente la presencia en la albiceleste, ahora durante el corto periodo del Patón Bauza por la doble fecha de Eliminatorias contra Brasil y Colombia. Si bien su paso fue irregular, fue considerado en el inicio en la era Jorge Sampaoli, participando de su primera convocatoria por los amistosos ante Brasil y Singapur, y nuevamente por las eliminatorias, aunque por aquel entonces el dueño de los tres palos era el Chiquito Romero.

Quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de 2018, donde Sergio Romero, Wilfredo Caballero y Franco Armani fueron citados para ocupar la posición. No se volvió a escuchar de él en la celeste y blanca hasta que recibió un llamado, ahora si, de Lionel Scaloni para amistosos, en lo que significó su debut en la mayor contra Guatemala, partido en que no recibió ningún gol y la Selección ganó por 3-0.

Fue un convocado habitual durante aquel año, hasta que tuvo su segunda oportunidad en noviembre contra México, arrancando de titular y saliendo en el segundo tiempo por Paulo Gazzaniga. Cabe destacar que aún Dibu Martínez no era convocado, y durante el inicio de la “Scaloneta” el arco se repartía entre Armani, un Romero que luego de tres Mundiales ya estaba más adentro que afuera, y un incipiente Agustín Marchesín.

No obstante, perdió la continuidad y no recibió más llamados. Ya en el Villarreal, y siendo campeón de la Europa League de 2021, significando el primer título internacional del submarino, torneo en el que tuvo una titularidad indiscutida, contra todo pronóstico, no fue convocado para la Copa América; “Fui el arquero con más vallas invictas de la Europa League y campeón. Con eso me quedo. Si eso no es suficiente para ir, no sé qué será”, acotó. En su lugar, fueron llamados los otros 4 que se barajaban entre las opciones favoritas: ahora si, Dibu Martínez, Juan Musso, Agustín Marchesín y Franco Armani.

Con la Selección como objetivo principal, volvió a ser llamado esporádicamente para ciertas fechas rumbo a Qatar, hasta que llegó su debut por una fecha oficial, jugando los 90 minutos ante Ecuador en marzo de 2022, convocatoria de la que Dibu se quedó afuera por estar suspendido. Desde entonces, participó de todas las convocatorias pero volvió a tener rodaje recién en septiembre, por el amistoso contra Honduras, que fue clave para afianzar su lugar entre los 26 que viajaran a Medio Oriente, ganándole el lugar a Juan Musso y Agustín Marchesín, que se perfilaban como los otros candidatos a ser suplentes del Dibu.

Al mismo tiempo, brilló en España de la mano del Villarreal, llegando a la semifinal de la Champions League tras una victoria agónica ante el Bayern Munich. Aunque no pudieron contra el Liverpool de Jürgen Klopp, esta fue una marca histórica para el club, que únicamente había alcanzado en 2006 con el plantel que, entre otros, integraba Juan Román Riquelme.

Y como corolario de un mes inolvidable, el arquero surgido en Estudiantes se convirtió en el primer campeón del mundo en cambiar de club tras el título. El poderoso Ajax de Países Bajos lo sumó a sus filas y promete darle la competencia y relevancia que se merece.

Aún sin tener minutos en la cancha durante la Copa del Mundo, integrar el plantel ganador fue, en sus palabras, “un sueño cumplido”.