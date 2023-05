La Juventus de Italia se estará enfrentando ante Sevilla por las semifinales de la UEFA Europa League, serie que se dará en este mes de mayo del 2023. De esta manera, una de las grandes estrellas del cuadro italiano es nada menos que Ángel Di María quien pese a estar desde esta temporada logró ganarse el corazón de todos los fanáticos del cuadro de Turín.

En base a esto mencionado, debe citarse que el ex delantero del PSG cuenta con un contrato el cual esta a poco de darse por expirado el cual aún no se ha dado por renovado. En este contexto, te invitamos a conocer toda la información acerca de esta temática como asi también la posición del ex Manchester United respecto a esto.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ángel Di María con la Juventus?

Aclarado este panorama, debe decirse que Di María tiene contrato con la Juventus hasta el final de la presente temporada, es decir que finaliza el día 30 de junio del 2023. De esta manera, en caso de no renovar, el extremo quedará nuevamente libre como lo sucedió anteriormente en PSG.

A su vez, no debe olvidarse que Ángel arribó al cuadro italiano en condición de libre tras lo que fue su no renovación con el equipo de la capital de Francia en donde estuvo más de 7 años.

¿Qué dijo Di María sobre su situación?

Por otro lado, y tras lo que fueron sus declaraciones con el Diario Olé, el campeón del Mundo en Qatar 2022 confesó su comodidad en Juventus y sus ganas de quedarse por un tiempo más. Sin embargo, enfatizó que "Estan hablando con el club" en relación a este tema.