En la Selección Argentina reina la felicidad. El grupo comandado por Scaloni obtuvo el tan deseado pasaje a Qatar 2022 y aún tiene chances de ganar las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el ex arquero Juan Carlos Olave atacó a una de las grandes figuras de la Albiceleste.

¿Qué relación tendrá quien fuese uno de los magnates de Belgrano en el ascenso frente a River con una de las figuras de la Selección Argentina? Una respuesta corta y sencilla comenzará a aclarar la situación: coincidieron en el Pirata. Olave como director deportivo y el futbolista en su labor.

Hace cerca de un mes, Cristian Romero aseguró que en Belgrano "me tiraron tanta mierda" y, a pesar de que no mencionó a ninguna persona en particular, el zaguero central simplificó en "los dirigentes". Y justamente, uno de los dirigentes, fue Juan Carlos Olave.

"A mis 17 años, los dirigentes de Belgrano me tiraron tanta mierda y ha sido fuerte. Cuando vino el Genoa de Italia para comprarme, me dijeron: 'Mirá que a los tres meses vas a volver a buscar trabajo acá'. Cuando me fui y firmé, esas palabras te quedan. Uno soñaba con llegar y jugar. Pero bueno, hoy disfruto donde estoy", confesó el Cuti en diálogo con ESPN. Y la respuesta del ex director deportivo no tardó en llegar.

A través de una entrevista con el programa radial cordobés Futbolémico, Olave expresó: "No sé por qué habrá dicho eso. Dijo director deportivo y era yo. Pero la otra vez dijo los secretarios técnicos. No sé... Yo una cosa así no se la dije a él, por supuesto, y no se la diría a ningún jugador. Y el que me conoce lo sabe muy bien".

A lo que completó: "Yo digo que Cuti debe encargarse de disfrutar del momento que está pasando. Si a él le pasó esto que le pasó, de última, nosotros no éramos los que no lo poníamos, eran los entrenadores. Pasaron tres o cuatro técnicos y no lo ponían. Y yo no podía ir a decirle a un técnico 'che, lo tenés que poner al Cuti Romero porque es nuestra joyita'. No, Cuti estaba pasando un proceso, donde era jugador joven, le tocó cometer algunos errores que le hicieron perder el lugar que todos pensamos que era de él. En el momento y en la necesidad de Belgrano no había tiempo para esperar la evolución de un joven como él".

Sin embargo, Olave trató de explicar que Romero "tiene que entender que lo que le sucedió, lo haya dicho por quien lo haya dicho, es parte del proceso de formación que debía tener". Y añadió: "No me duele porque sé lo que soy y tampoco hay que creer que el que está en el momento del éxito tiene la verdad".