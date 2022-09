La Selección femenina de fútbol jugará por cuarta vez en su historia un Mundial de la FIFA y sueña con llegar de la mejor manera al desafío mayor. Mientras tanto, Soledad Jaimes la rompió en Flamengo, marcó diez goles y pide pista pensando en la Copa del Mundo 2023.

Después de conseguir un tremendo tercer puesto venciendo a Paraguay en la Copa América 2021, los dirigidos por Germán Portanova llegan al Mundial con el sueño de pasar los grupos e ilusionar al pueblo argentino. Mientras, algunas de las futbolistas son noticia por el mundo.

Soledad Jaimes hizo ¡diez goles en un partido! y su Flamengo ganó 34-0

Flamengo es el rey del Campeonato Brasileño de Fútbol Femenino y lo demostró aplastando a Rio São Paulo. Los goles los hicieron Sole Jaimes (10), Pimenta (5), Cris (4), Duda (4), Leidiane (3), Stella (2), Monalisa, Jucinara, Kika Brandino, Gisseli, Duda Rodrigues y Rayanne.

Tras el encuentro, la goleadora argentina dijo: "Me siento feliz de honrar esta camiseta. Agradezco a dios en primer lugar por todo lo que pasa en mi vida... He hablado constantemente con las chicas del otro club, es muy complicado estar jugando y sentir que no podes hacer nada".