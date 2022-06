La Selección que dirige el ex capitán albiceleste quedó eliminada del torneo Maurice Revello tras ser goleada por Francia, pero cuenta con varios nombres que ilusionan y que ya están en el radar de Scaloni para la Mayor.

La Sub 20 de Mascherano, los "europibes" y un futuro promisorio: ¿se meterá alguno en Qatar 2022?

Mientras todas las miradas están puestas en el furor que genera la Selección Argentina de Lionel Scaloni de cara al Mundial de Qatar 2022, el equipo Sub 20 que dirige Javier Mascherano sufrió un duro revés en los últimos días que significó la eliminación del Torneo Maurice Revello que se lleva a cabo en Toulon, Francia.

Con varios nombres ya conocidos y los denominados "europibes" que convocó recientemente Scaloni para la Mayor, como Alejandro Garnacho, Valentín y Franco Carboni, Luka Romero, Tiago Geralnik y Nicolás Paz, entre otros, el equipo del "Jefecito" tuvo un buen arranque con dos triunfos pero terminó cayendo estrepitosamente por 6-2 ante el el local para quedarse fuera de las semifinales.

En este contexto, la decepción que significó esta contundente derrota no opaca el buen trabajo que está haciendo Mascherano y la formación que están recibiendo estos jóvenes que seguramente no tardarán mucho tiempo en ser parte habitual de la Selección Mayor.

Es así como este viernes, la Selección Argentina Sub 20 jugará por el 5º puesto ante Japón de manera de ponerle un moño a un torneo en el que, pese a la decepción por quedarse afuera, el resultado no suele ser lo más importante.

Si bien la lista de Scaloni para Qatar 2022 parece estar casi definida, no sería raro que varios de estos jóvenes comiencen a tener cada vez más presencia en las listas y, por qué no, que alguno se convierta en la gran sorpresa de la nómina mundialista. Garnacho, quien recientemente debutó en la Primera del Manchester United, es quien se viene llevando todas las luces y uno de los que más proyección tiene de cara a un futuro no tan lejano.



Los "europibes" de Argentina: ¿podrá estar alguno en Qatar 2022?